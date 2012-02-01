版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 20:54 BJT

〔欧股业绩〕菲亚特-克莱斯勒第四季营业利润为7.65亿欧元,符合预期

路透米兰2月1日电---菲亚特-克莱斯勒FIA.MI周三称:

* 菲亚特-克莱斯勒FIA.MI第四季营业利润为7.65亿欧元,符合分析师预期

* 菲亚特-克莱斯勒2011会计年度净债务为55亿欧元,分析师预期为53.4亿

* 菲亚特-克莱斯勒称把2012年营业目标下调至770亿欧元,营业利润目标降至38-45亿欧元

* 菲亚特-克莱斯勒预计2012年净债务为55-60亿欧元.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐