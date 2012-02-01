版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 20:45 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至两个半月高点,因英国制造业PMI好於预期

路透伦敦2月1日电---英镑兑美元GBP=D4周三升至两个半月高点,交易员称系因英国制造业PMI数据好於预期,且出口商和一家亚洲央行持续买进.

英镑升逾据称的选择权障碍1.5800,并涨至1.5829,并在上涨过程中触发了停止单.英镑最新报1.5822,日内上涨0.4%.欧元/英镑EURGBP=D4涨0.25%,报0.8316英镑.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐