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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 20:52 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元和澳元/美元双双触及三个月高位

路透伦敦2月1日电---欧元兑美元EUR=和澳元兑美元AUD=D4周三双双触及三个月高位,因风险意愿上升且中国的制造业数据好於预期.

欧元兑美元升至盘中高位1.3192,之前触发了据称在1.3150的停止单.

澳元兑美元升至1.0711美元,为10月末以来的最高,突破了据称的障碍位1.0700美元.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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