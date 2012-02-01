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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 21:46 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油价格继续下滑,市场担心其源於基本面变弱

路透新加坡2月1日电---亚洲燃料油市场周三继续下滑,近月合约下滑幅度达到1.00美元,令人担忧价格下滑或因基本面所致,而非获利了结.

3月/4月价差再度下跌1美元至每吨逆价差约9.00美元,自上周五以来下跌了近3.00美元.该合约将在约两周後成为近月跨月价差合约.

市场主要受到中国对直馏燃料油持续强劲的需求支撑.尽管本月流入东亚的西方套利船货超过500万吨,为逾七年高位,但市场仍持坚.

一家在新加坡的贸易商说:"一般认为下滑主要是因为获利了结和点价兴趣...不过也很有可能是基本面走弱,因为套利船货到岸量连续第二个月巨大,还有可能是中国的买兴已稍有减弱."

数据显示,预定3月到岸的西方船货已达到逾400万吨.

3月燃料油裂解价差持稳於贴水2.08美元,4月裂解价差收窄0.14美元,至贴水3.08美元.

180-cst燃料油下跌3.20美元至每吨717.75美元;380-cst品级燃料油跌0.95美元至709.00美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 717.50 718.00 717.75 720.95 -3.20 -0.44

现货380CST燃料油 FO380-SIN 708.75 709.25 709.00 709.95 -0.95 -0.13

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 735.00 734.00 736.00 -2.00 -0.27

380CST船用燃料油升水 24.25 25.75 25.00 26.05 -1.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF14.00 14.90 14.45 15.35 -0.90 -5.86

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF14.00 14.90 14.45 14.75 -0.30 -2.03

(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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