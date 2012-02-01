〔国际油市〕亚洲燃料油价格继续下滑,市场担心其源於基本面变弱

3月/4月价差再度下跌1美元至每吨逆价差约9.00美元,自上周五以来下跌了近3.00美元.该合约将在约两周後成为近月跨月价差合约.

市场主要受到中国对直馏燃料油持续强劲的需求支撑.尽管本月流入东亚的西方套利船货超过500万吨,为逾七年高位,但市场仍持坚.

一家在新加坡的贸易商说:"一般认为下滑主要是因为获利了结和点价兴趣...不过也很有可能是基本面走弱,因为套利船货到岸量连续第二个月巨大,还有可能是中国的买兴已稍有减弱."