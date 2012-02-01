〔国际油市〕亚洲燃料油价格继续下滑,市场担心其源於基本面变弱

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡2月1日电---亚洲燃料油市场周三继续下滑,近月合约下滑幅度达到1.00美元,令人担忧价格下滑或因基本面所致,而非获利了结.
3月/4月价差再度下跌1美元至每吨逆价差约9.00美元,自上周五以来下跌了近3.00美元.该合约将在约两周後成为近月跨月价差合约.
市场主要受到中国对直馏燃料油持续强劲的需求支撑.尽管本月流入东亚的西方套利船货超过500万吨,为逾七年高位,但市场仍持坚.
一家在新加坡的贸易商说:"一般认为下滑主要是因为获利了结和点价兴趣...不过也很有可能是基本面走弱,因为套利船货到岸量连续第二个月巨大,还有可能是中国的买兴已稍有减弱."
数据显示,预定3月到岸的西方船货已达到逾400万吨.
3月燃料油裂解价差持稳於贴水2.08美元,4月裂解价差收窄0.14美元,至贴水3.08美元.
180-cst燃料油下跌3.20美元至每吨717.75美元;380-cst品级燃料油跌0.95美元至709.00美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 717.50 718.00 717.75 720.95 -3.20 -0.44
现货380CST燃料油 FO380-SIN 708.75 709.25 709.00 709.95 -0.95 -0.13
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 735.00 734.00 736.00 -2.00 -0.27
380CST船用燃料油升水 24.25 25.75 25.00 26.05 -1.05
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF14.00 14.90 14.45 15.35 -0.90 -5.86
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF14.00 14.90 14.45 14.75 -0.30 -2.03
(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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