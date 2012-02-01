〔国际油市〕亚洲石脑油价格续跌,跨月价差下降

路透新加坡2月1日电---亚洲石脑油价格周三续跌至三日低点,实货跨月价差亦走软,因空头不相信供应紧张能够抵消需求下降的影响.裂解厂即将开始维修工作,将影响需求.

乙烯现货价格迟滞亦打压市场人气.

"亚洲市场人气主要受欧美炼厂停工支撑,但这种支撑不会保持到第二季,"新加坡的一名交易员表示.

"届时因为亚洲裂解厂进入维修季,供应紧张情况将会缓解."

汽油供应仍然紧张,台塑石化的一个每日8.4万桶的汽油生产装置在12月13日左右停产维修後尚未重启.其发言人表示,将在本周恢复生产.

日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO报每吨985.50美元,为1月27日以来最低.

3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌3.33美元,至每吨150.00美元,为上周五以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上升1.33美元,至每桶15.93美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上升0.99美元至每桶11.85美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 985.00/986.00 991.00 -5.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 107.27/107.37 107.95 -0.63

97号现货汽油GL97-SIN 128.65/128.75 128.70 0.00

95号现货汽油GL95-SIN 125.35/125.45 125.70 -0.30

92号现货汽油GL92-SIN 123.20/123.30 122.55 +0.70

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.88/15.98 14.60 +1.33 (完)