〔国际油市〕亚洲石脑油价格续跌,跨月价差下降

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡2月1日电---亚洲石脑油价格周三续跌至三日低点,实货跨月价差亦走软,因空头不相信供应紧张能够抵消需求下降的影响.裂解厂即将开始维修工作,将影响需求.
乙烯现货价格迟滞亦打压市场人气.
"亚洲市场人气主要受欧美炼厂停工支撑,但这种支撑不会保持到第二季,"新加坡的一名交易员表示.
"届时因为亚洲裂解厂进入维修季,供应紧张情况将会缓解."
汽油供应仍然紧张,台塑石化的一个每日8.4万桶的汽油生产装置在12月13日左右停产维修後尚未重启.其发言人表示,将在本周恢复生产.
日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO报每吨985.50美元,为1月27日以来最低.
3月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌3.33美元,至每吨150.00美元,为上周五以来最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上升1.33美元,至每桶15.93美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上升0.99美元至每桶11.85美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 985.00/986.00 991.00 -5.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 107.27/107.37 107.95 -0.63
97号现货汽油GL97-SIN 128.65/128.75 128.70 0.00
95号现货汽油GL95-SIN 125.35/125.45 125.70 -0.30
92号现货汽油GL92-SIN 123.20/123.30 122.55 +0.70
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.88/15.98 14.60 +1.33 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
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路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。