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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 21:44 BJT

〔美国经济〕不支持美联储把超低利率保持到2014年末--FED普洛瑟

路透宾夕法尼亚GLADWYNE 2月1日电---费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三表示:

* 不支持美联储把超低利率保持到2014年末的决定

* 政策应该根据经济形势而定

* FOMC的声明引发困惑,有更好的沟通方式

* 缺乏进一步放松货币政策的理由,必须保持谨慎

* 由於货币政策非常宽松,必须密切监控通胀.(完)

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