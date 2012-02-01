〔国际油市〕亚洲柴油裂解裂解价差连续第三天保持在两周高位附近

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡2月1日电---亚洲柴油裂解价差周三连续第三天徘徊在两周高位附近,因欧洲供给趋紧而来自印度的需求良好.
不过一些贸易商表示,随着未来全球经济放缓或压制需求,这种局面可能不会维持很久.
一家贸易商表示:"柴油市场目前受到印度的支撑,一定程度上还有中国的功劳.不过很难判断中国的需求,因这种需求或可以通过其国内的炼厂予以满足,甚至是小炼厂."
由於对柴油发电的需求,印度东部地区的柴油库存受到了影响.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)购买了约60,000吨2月16-20日到岸的柴油.
航煤方面,中国航油已进行2月和3月的招标采购,除了将采购最多161.6万桶航煤的信息之外,招标的其它细节尚不得知.
3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.15美元至每桶18.71美元,创下1月18日以来的最高.航煤裂解价差上涨0.18美元至每桶18.57美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.70 126.90 126.80 126.70 0.10 0.08
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.00 128.20 128.10 128.20 -0.10 -0.08
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.05 129.25 129.15 129.25 -0.10 -0.08
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.90 130.10 130.00 130.10 -0.10 -0.08
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.94 128.00 -0.06 -0.05
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.31 127.38 -0.07 -0.05 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
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