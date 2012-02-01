〔国际油市〕亚洲柴油裂解裂解价差连续第三天保持在两周高位附近

路透新加坡2月1日电---亚洲柴油裂解价差周三连续第三天徘徊在两周高位附近,因欧洲供给趋紧而来自印度的需求良好.

不过一些贸易商表示,随着未来全球经济放缓或压制需求,这种局面可能不会维持很久.

一家贸易商表示:"柴油市场目前受到印度的支撑,一定程度上还有中国的功劳.不过很难判断中国的需求,因这种需求或可以通过其国内的炼厂予以满足,甚至是小炼厂."

由於对柴油发电的需求,印度东部地区的柴油库存受到了影响.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)购买了约60,000吨2月16-20日到岸的柴油.

航煤方面,中国航油已进行2月和3月的招标采购,除了将采购最多161.6万桶航煤的信息之外,招标的其它细节尚不得知.

3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.15美元至每桶18.71美元,创下1月18日以来的最高.航煤裂解价差上涨0.18美元至每桶18.57美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.70 126.90 126.80 126.70 0.10 0.08

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.00 128.20 128.10 128.20 -0.10 -0.08

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.05 129.25 129.15 129.25 -0.10 -0.08

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.90 130.10 130.00 130.10 -0.10 -0.08

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.94 128.00 -0.06 -0.05

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.31 127.38 -0.07 -0.05 (完)