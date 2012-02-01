〔美国热股〕希捷大涨逾14%,此前预计当季出货量上升

路透2月1日电---硬盘制造企业希捷(Seagate Technology)(STX.O)预计尽管全球库存紧张,但本季度硬盘出货量仍将跳涨近三分之一,库存紧张是由於该公司供应商仍处在摆脱去年泰国洪水影响的恢复过程中.