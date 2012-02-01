〔美国热股〕希捷大涨逾14%,此前预计当季出货量上升

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透2月1日电---硬盘制造企业希捷(Seagate Technology)(STX.O)预计尽管全球库存紧张,但本季度硬盘出货量仍将跳涨近三分之一,库存紧张是由於该公司供应商仍处在摆脱去年泰国洪水影响的恢复过程中.
希捷周三盘初大涨14.29%,报24.15美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。