版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 1日 星期三 22:55 BJT

〔美国热股〕纽约-泛欧交易所上扬,欧盟否决其与德意志交易所合并计划

路透2月1日电---欧盟反垄断机构否决了德意志交易所(DB1Gn.DE)与纽约-泛欧交易所集团NYX.N合并计划,以防止两家企业在欧洲期货市场占据垄断地位.

纽约-泛欧交易所集团周三盘初上扬1.47%,报26.95美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐