版本:
中国
债券 | 2012年 2月 2日 星期四 00:30 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行管委魏德曼称近期达成的欧洲财政协定不足以解决债务危机

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7NE00K]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐