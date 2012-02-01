版本:
中国
债券 | 2012年 2月 2日 星期四 00:36 BJT

〔标题新闻〕奥巴马呼吁国会批准50-100亿美元救助楼市计划,以令更多贷款人享受超低成本

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8D1A07]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐