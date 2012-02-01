〔欧洲汇市〕英镑因英国PMI强劲升至两个半月高位,QE预期犹存

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
* 英镑兑美元受英国PMI数据提振,触及11月以来最高水平
* PMI数据提供宽慰,但QE预期犹存
* 英镑走势落後于欧元,美资银行买入欧元/英镑
路透伦敦2月1日电---英镑兑美元周三攀升至两个半月高位,受助於数据显示英国制造业意外恢复成长提振,但该数据未能改变英国推出更多货币刺激措施的预期,令英镑走势落後于欧元.
最近公布的英国数据,包括国内生产总值(GDP)数字表明,英国经济处於衰退边缘,令英国央行将在近期增加实施资产购买计划以巩固经济的预期升温.
1月制造业采购经理人指数(PMI)数据部分缓解了此类担忧,但未能扭转市场对英国央行下周推出进一步量化宽松举措的预期.
这或许会在近期打击英镑,尤其是英镑兑美元.
英镑兑美元GBP=D4一度触及日高1.5884美元,为去年11月18日以来最高水平;欧洲汇市尾盘升0.6%,至1.5855.
英镑兑普遍疲软的美元上涨,其涨势与其他视作较高风险货币走势相若.这触发位於1.5800和1.5820的止损单,交易商称1.5800是一个期权障碍.
欧元兑英镑EURGBP=D4升0.3%,至0.8322英镑,交易商称一家美国银行正买入欧元/英镑,位於0.8265的强劲买盘有望提供近期支撑.
"英国PMI数据为英镑提供些许支撑,但这仅仅是一系列糟糕数据中的个别利好,"基金公司RWC Partners外汇交易主管Peter Allwright指出.
"单个数据仍不能为英国描绘出亮丽图景,欧元也乏善可陈.我们将伺机在0.85水平卖出欧元/英镑."
分析师称,近期英镑前景取决於英国央行的资产购买计画.
英国央行料将在下周扩大量化宽松政策规模500亿英镑,至3,250亿英镑,但不时传出的利好数据可能促使投资者减少对QE规模的押注.
"若QE规模增幅是250亿,英镑可能持稳甚至上扬.若规模达750亿,英镑或将承压,"瑞银外汇策略师Geoffrey Yu指出.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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