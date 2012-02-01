〔欧元债市〕葡萄牙公债引领欧元区二线国家公债涨势,因债券标售良好

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
* 葡萄牙公债引领欧元区二线国家公债涨势,受对希腊的乐观预期带动
* 葡萄牙标售国库券,得标利率较低
* 德国10年期公债获得高於平均水平的需求
路透伦敦2月1日电---葡萄牙公债周三引领欧元区二线国家公债涨势,受益於债券标售结果良好,而且市场预期希腊换债协议本周将达成.
西班牙周四将标售公债,市场普遍预期其将维持欧元区二线国家公债标售强劲的趋势,同时欧洲央行向银行发放的低利率贷款增强了投资者对高风险资产的偏好.
交易商称,他们看到欧元区外部的长线投资者买入葡萄牙公债,但成交量极低,暗示葡萄牙公债人气非常脆弱,可能很容易再次恶化.
葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB回吐本周多数涨幅,报15.5%左右,从周二触及的17.4%左右的纪录高位拉回.
葡萄牙标售15亿欧元三个月和六个月国库券,得标利率较低,通过其在短期债券市场融资能力的测试後,公债收益率跌势加速.
葡萄牙两年期公债收益率PT2YT=TWEB下跌逾一个百分点,至19.23%,五年期公债收益率PT5YT=TWEB下挫1.5个百分点,至21%.
意大利10年期公债收益率当日下跌27个基点,至5.7%,今年稍早曾触及7.4%.
德国周三标售10年期公债时,市场对这收益率极低的10年期公债需求高於平均水平,暗示欧洲央行一些利率较低的资金正在进入德国公债等避险工具.
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB尾盘涨六个基点,报1.85%,德国公债期货FGBLc1下跌48个跳动点,至139.24.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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