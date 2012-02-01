〔金属期市〕期铜上涨逾1%,受助于美国和中国公布的制造业数据

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 铜价上涨逾1%,受全球制造业数据带动
* 智利一铜矿工人批准举行罢工
* 必和必拓将减少在澳洲Nickel West的开采活动
* 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金人数
路透纽约/伦敦2月1日电---期铜周三收高,为四个交易日来的首次,因希腊换债谈判可能很快将达成协议,及美国、中国和德国的制造业数据令人鼓舞,提振了投资者的风险偏好.
期铜周三涨逾1%,升向200日移动均线,在汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB中涨幅居前,此前数据显示,美国1月制造业增长速度为6月以来最快,因新订单走强.
德国制造业出现四个月来的首次成长以及中国1月制造业意外扩张,为铜价上涨之势增加了额外动力,同时推高了欧美股市.
"1月制造业数据略好於12月,这是金属价格上涨的主要原因,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,"由於铜价在近期高位下方盘整,我预计将守住8,300-8,600美元区间."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨120美元,或1.4%,报每吨8,440美元,距上周五触及的四个月高位8,679.50美元不远.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2涨5.20美分,报每磅3.8420美元,接近3.7630至3.8480美元交投区间的高端.上周五其触及四个月最高位3.9390美元.
中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,连续第二个月回升,高於此前路透预估中值49.5,高於市场预期,显示宏观经济增速回落过程趋缓.[ID:nCN1360828]
中国财政部部长谢旭人撰文指出,2012年中国经济增长存在下行压力,出口面临的困难加大.当前及今後一个时期将充分发挥积极财政政策的作用,努力保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.[ID:nCN1362438]
经验丰富的商品投资者Dennis Gartman称,中国经济数据"略微不太乐观",但如果中国经济增长显示出更多放缓迹象,预计中国将推出新一轮刺激措施.本月稍早这位投资者刚刚做多了期铜.
期铜在汇市获得更多支撑,欧元/美元升至日高,因人们乐观地认为希腊将与其债权人达成协议.
**基本面的支撑**
期铜库存减少的利多趋势提供了更多支撑.根据最新数据,LME仓库的铜库存减少1,525吨至329,300吨,为2009年9月18日以来的最低位.
铜价亦可能得到Teck Resources Ltd旗下智利Quebrada Blanca铜矿一工会工人即将进行罢工的支撑.一工会领袖周二稍晚表示,在与资方的合同谈判破裂後,工人已批准举行罢工.
"尽管今年全球产量可能上升,但铜矿依然易受供应中断的影响,"瑞信在研究报告中称.
必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)周三表示,将在Nickel West位於澳洲的分支裁员并减少开采活动,以回应镍价疲弱及澳元走强的影响.
三个月期镍CMNI3涨120美元,报每吨20,975美元.
以下为1859GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 383.95 4.95 +1.31 343.60 11.74
LME期铝 2265.00 26.00 +1.16 2020.00 12.13
LME期铜 8439.00 119.00 +1.43 7600.00 11.04
LME期铅 2234.50 21.50 +0.97 2035.00 9.80
LME期镍 20975.00 120.00 +0.58 18710.00 12.11
LME期锡 24150.00 -195.00 -0.80 19200.00 25.78
LME期锌 2131.00 25.00 +1.19 1845.00 15.50
上海期铝 16215.00 -90.00 -0.55 15845.00 2.34
上海期铜 59500.00 -1120.00 -1.85 55360.00 7.48
上海期锌 15775.00 -290.00 -1.81 14795.00 6.62
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 于春红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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