〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受黑海作物受损忧虑推动

路透芝加哥2月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三收高,因担忧东欧极度寒冷气候会损毁或冻死小麦,以及坊间传闻俄罗斯或很快限制其小麦出口.

欧洲指标磨粉小麦期货周三触及七个月新高,受担忧欧洲极冷气候恐将损毁农作物推动.

MDA EarthSat Weather气候学家Don Keeney指出,本周的寒冷天气还可能损毁最多15%的俄罗斯黑海小麦作物和20%的冬播大麦.

Keeney指出,黑海冬季作物面临的较大问题是秋季种植时气候乾旱."冻死是问题之一,但更大的问题是30%-40%的农作物没有发芽."

制造业数据强劲和希腊将与债权人达成协议的乐观情绪推动欧元周三上扬,与此同时日圆兑美元触及三个月高位,令市场愈加揣测日本可能干预以阻遏日圆升势.

美国农业部(USDA)公布,美国出口商销售12万吨软红冬麦,目的地不详,2011/12年交付.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收升8-1/4美分,报每蒲式耳6.74-1/4美元.

3月小麦合约已远高於100日移动均线切入位6.46-1/2美元的首道重要支撑位水平.主要阻力位料在200日移动均线切入位7.34-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为73.

CBOT小麦预估成交量为149,974口.(完)