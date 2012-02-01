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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 05:48 BJT

〔美国债市〕公债价格下跌,受制造业数据及希腊重组债务希望影响

路透纽约2月1日电---美国公债价格周三下跌,此前投资者受制造业数据改善和希腊债务有序重组希望的鼓励,买入像股票和公司债等风险较高的资产.

汤森路透旗下IFR报导,借投资者风险胃纳改善之势,多家公司在市场发售165亿美元新债,为去年10月27日以来投资级公司债发行量最高的一天.

美国公债下跌,周一月末(买盘)推动其上扬,曾令指标10年期公债收益率触及10月初迄今最低水准.

多数价格活动与技术性因素有关,不过,交易商仍预计较长期内公债收益率将下滑.

"公债市场时断时续地出现集中买盘活动."RBC Capital Markets公债交易员Dan Mulholland表示.

"图表模式表明,各类资产正在同步上涨.股市和债市均走高.我认为这显示出了全球资产负债表正在扩张,以及未来三年宽松货币政策的(影响)."他说.

10年期美国公债US10T=RR价格下跌12/32,收益率报1.83%,周二时曾触及四个月低点1.79%.30年期公债US30YT=RR价格下跌1-10/32,收益率报3.0%,上日报2.94%.

两年期利率互换价差USD2YTS=TWEB收窄2.25个基点,报27.50个基点.该价差从12月时的50个基点上方一路收窄.

未来几天,希腊和民间债权人有望达成协议以有序重组债务.这支撑了市场人气,并推低了葡萄牙和意大利等陷入债务困境欧元区国家的借贷成本.

葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB跌至15.5%左右,周二时曾触及约17.4%的纪录高点.

数据显示中国、美国和德国1月制造业活动均加速,亦扶助周三市场风险胃纳改善.

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