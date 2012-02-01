〔美国债市〕公债价格下跌,受制造业数据及希腊重组债务希望影响

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透纽约2月1日电---美国公债价格周三下跌,此前投资者受制造业数据改善和希腊债务有序重组希望的鼓励,买入像股票和公司债等风险较高的资产.
汤森路透旗下IFR报导,借投资者风险胃纳改善之势,多家公司在市场发售165亿美元新债,为去年10月27日以来投资级公司债发行量最高的一天.
美国公债下跌,周一月末(买盘)推动其上扬,曾令指标10年期公债收益率触及10月初迄今最低水准.
多数价格活动与技术性因素有关,不过,交易商仍预计较长期内公债收益率将下滑.
"公债市场时断时续地出现集中买盘活动."RBC Capital Markets公债交易员Dan Mulholland表示.
"图表模式表明,各类资产正在同步上涨.股市和债市均走高.我认为这显示出了全球资产负债表正在扩张,以及未来三年宽松货币政策的(影响)."他说.
10年期美国公债US10T=RR价格下跌12/32,收益率报1.83%,周二时曾触及四个月低点1.79%.30年期公债US30YT=RR价格下跌1-10/32,收益率报3.0%,上日报2.94%.
两年期利率互换价差USD2YTS=TWEB收窄2.25个基点,报27.50个基点.该价差从12月时的50个基点上方一路收窄.
未来几天,希腊和民间债权人有望达成协议以有序重组债务.这支撑了市场人气,并推低了葡萄牙和意大利等陷入债务困境欧元区国家的借贷成本.
葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB跌至15.5%左右,周二时曾触及约17.4%的纪录高点.
数据显示中国、美国和德国1月制造业活动均加速,亦扶助周三市场风险胃纳改善.
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透上海2月22日 - 中国铁路总公司周三公告，将于周四(23日)招标发行200亿元人民币的固息铁路建设债券，期限三年。此为自中债登有数据以来该类债券首次出现三年期品种。 近一段时间以来，延续铁道部作为发行主体的铁路总公司所发企业债，期限多为10年至20年之间，最长30年，此前发行的较短期限有五年和七年。 铁路总公司明日招标的债券为今年第一期，采用单一利率(荷兰式)招标方式，票面利率为公告日前五个工作日一年期Shibor算术平均数加上基本利差，招标利率区间为3.30%-4.30%。 该期债具体招标时间为2月23日上午10:00-11:00，缴款截止日2月24日。铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。牵头主承销商为国开证券和农业银行，联合主承销商包括建行、中银国际证券、国泰君安证券和西南证券。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期