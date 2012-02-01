〔纽约汇市〕欧元因希腊债务协议希望上涨,美元/日圆脱离三个月低位

* 欧元受PMI数据改善和希腊债务协议希望提振

* 美元兑日圆脱离三个月低位,市场关注央行干预

* 投资者对希腊和葡萄牙问题的担忧仍压制欧元走势

路透纽约2月1日电---欧元兑美元周三上涨,因市场寄望希腊达成债务协议.同时美元兑日圆自三个月低位反弹,因投资者仍十分警惕央行干预汇市.

苏格兰皇家银行外汇分析师Brian Kim表示,欧元在午後回吐涨幅,此前投资者对希腊很快达成债务协议的信心有所减弱.此外,风险偏好也随着股市脱离高位而降低,投资者回到避险资产.

稍早时,希腊财政部长韦尼泽洛斯表示政府与民间债权人距离达成债务互换协议"仅剩一步之遥".

数周以来,投资者如坐针毡,他们一直在等待希腊债务重组协议的达成.这对於该国在3月债务偿还期限到来之前,确保下一轮救助资金到位而言至关重要.

"(希腊达成债务协议)是否会再次拖延或失败,是人们所关心的问题.鉴於谈判已被长期拖延,就算以失败告终也不会令人感到惊讶,不过这可不是人们希望看到的."Kim称.

数据显示欧元区制造业活动自去年7月以来首次改善,德国工业活动亦实现四个月来首度成长,此外德国和葡萄牙标售公债需求良好,均为欧元提供帮助.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=上涨0.6%,报1.3154美元,脱离稍早低位1.3023美元,并接近盘中高点1.3218美元.交易商称欧元在触发1.3125和1.3150美元处的停损单後扩大涨势,接近近期的六周高点约1.3230美元.

希腊政府仍需令国际借款人相信,该国能够推行支出削减和就业市场改革.与此同时,有关葡萄牙可能步希腊後尘并被迫重组债务的担忧日益增长.

分析师表示,根据路透数据,欧元需突破约1.3235美元的技术阻力位,才能获得新的上涨动能.该水准为去年10月至今年1月跌势的38.2%回档位.

若浏览希腊/葡萄牙公债收益率图表,请点选(link.reuters.com/syw36s)

若浏览2012年各资产回报率图表,请点选(link.reuters.com/nyw85s)