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市场报道 | 2012年 2月 2日 星期四 06:16 BJT

〔加拿大股市〕收高,受全球制造业数据趋强提振

路透多伦多2月1日电---加拿大主要股指周三普遍上扬,因全球三个大型经济体制造业数据乐观提振市场人气,缓解了全球经济增长放缓的担忧.

金融类股领涨,升1.1%,新公布的数据显示,中国、美国和德国1月制造业活动上升.[ID:nEAPA10DL1][ID:nCN1363210][ID:nCN1360788]

加拿大皇家银行(RY.TO)升1.7%,至53.28加元;多伦多道明银行(TD.TO)上涨0.5%,报77.96加元;加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)亦升0.6%,至51.84加元.

Manulfie Asset Management投资组合顾问集团董事总经理Philip Petursson称,中国经济数据尤其令人鼓舞.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升65.51点或0.53%,报12,517.66点.大盘10大类股中,九类股上扬,仅消费必需品类股下挫1.3%.

1月份大盘指数累计扬升4.2%.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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