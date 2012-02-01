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货币新闻 | 2012年 2月 2日 星期四 06:38 BJT

〔美国新股〕美国Facebook申请高达50亿美元的IPO

路透旧金山2月1日电---Facebook周三提出了备受期待的首次公开发行(IPO)申请,目标融资规模达50亿美元.这将是矽谷有史以来规模最大的IPO.

Facebook在申请文件中称,其2011年净利增长65%至10亿美元,营收为37.1亿美元.该公司是全球最大的社交网络,是从哈佛大学中辍生Mark Zuckerberg在大学宿舍中创建的公司.在仅仅8年之间,Facebook受欢迎度激增,一跃成为矽谷的顶级企业.

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