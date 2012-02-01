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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--2月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月2日(四)

-- - 日本央行副总裁山口广秀在香川县高松市发表演讲

0130 - 标售10年期公债

0300 - 白俄罗斯消除切尔诺贝利核事故後果委员会主席召开记者会

0930 - 政府指派的专家小组就电力系统改革召开首次会议.

企业消息:

0400 - 卫材(4523.T)公布第三季业绩

0430 - 三菱汽车(7211.T)公布第三季业绩

0600 - 索尼(6758.T)公布第三季业绩

0600 - 马自达(7261.T)公布第三季业绩

0600 - 日立(6501.T)公布第三季业绩

0630 - 三菱电机(6503.T)公布第三季业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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