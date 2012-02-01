《日本重要政经日程》--2月2日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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2月2日(四)
-- - 日本央行副总裁山口广秀在香川县高松市发表演讲
0130 - 标售10年期公债
0300 - 白俄罗斯消除切尔诺贝利核事故後果委员会主席召开记者会
0930 - 政府指派的专家小组就电力系统改革召开首次会议.
企业消息:
0400 - 卫材(4523.T)公布第三季业绩
0430 - 三菱汽车(7211.T)公布第三季业绩
0600 - 索尼(6758.T)公布第三季业绩
0600 - 马自达(7261.T)公布第三季业绩
0600 - 日立(6501.T)公布第三季业绩
0630 - 三菱电机(6503.T)公布第三季业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。