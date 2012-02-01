日韩经济指标预测--2月2日-2月9日****

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透2月2日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
2月2日(四)
无重要指标公布.
2月3日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
无重要指标公布.
2月6日-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,958
2月7日(二)
0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9
同时指标(较上月) -- -1.1
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -- -85.5%
(亿日圆) -- 1,385
2月8日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.3%
2350 日本机械订单(较上月) 12月 -- +14.8%
(较上年同期) -- +12.5%
2月9日(四)
0100 韩国央行利率决定 2月 -- 3.25%
0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.9
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
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