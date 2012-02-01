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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 07:01 BJT

〔希腊政经〕希腊总理将就进一步节支计划寻求国内政治支持

路透雅典2月1日电---希腊总理未来几日将致电该国政届领袖,寻求对进一步撙节的支持.此前国际货币基金组织(IMF)警告称,这对保证希腊获得为避免无序违约所需的新救援金至关重要.

与民间债权人就减少希腊1,000亿欧元债务的谈判虽延宕已久,但接近敲定协议.希腊政府现在力争於本周末前完成1,300亿欧元(1,701.8亿美元)救助方案的谈判.

要实现这一目标,希腊政府首先需令欧盟和IMF相信,政府将落实拖延已久的改革并进一步节支.二者已对希腊多次未达赤字和改革目标而愈发恼怒.

银行界人士表示,换债协议已基本达成.该协议意味着希腊债券持有人实际损失约为70%.但只有达成第二个救援方案和公共部门参与,才能宣布该协议,因所有因素都相互制约.

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