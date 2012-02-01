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货币新闻 | 2012年 2月 2日 星期四 06:52 BJT

《美国重要政经日程》--2月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布第四季非农生产率和单位劳工成本初值以及一周请领失业金数据

1330 - 农业部公布一周出口销售

1500 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在众议院预算委员会就经济前景发表证词

1500 - 参议院金融委员会起草伊朗制裁议案,包括针对伊朗国家石油和航运公司的新制裁措施

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售,并公布52周期国库券标售规模.

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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