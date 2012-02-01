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货币新闻 | 2012年 2月 2日 星期四 06:48 BJT

〔韩股业绩〕海力士半导体第四季呈现亏损,受晶片价格疲弱影响

路透首尔2月2日电---全球第二大电脑记忆体晶片制造商--韩国海力士半导体(000660.KS)公布连续第二季亏损,受电脑晶片价格挫跌影响,因消费者舍弃桌上型和笔记型电脑,转而青睐平板电脑和智慧型手机.

海力士半导体公布10-12月营业亏损1,670亿韩元(1.49亿美元),但亏损幅度小於汤森路透I/B/E/S调查平均预估的亏损1,740亿韩元.

海力士上年同期则为获利2,940亿韩元,前一季为亏损2,770亿韩元.

海力士股价过去三个月上涨18%,表现优於韩国综合股价指数.KS11的上涨2%.(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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