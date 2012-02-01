全球外汇市场2月2日主要消息

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月1日(三)
2350 - 日本1月货币基础
2350 - 日本上周资本流动数据
2月2日(四)
-- - 日本央行副总裁山口广秀发表演讲
-- - 德国总理梅克尔会见中国总理温家宝
0030 - 澳洲12月建筑许可终值/民间建筑许可
0030 - 澳洲12月商品/服务贸易收支及进出口
0700 - 瑞士12月贸易收支
-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧洲议会迷你会程中发表演说
0930 - 英国1月MARKIT/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)
1000 - 欧元区12月生产者物价指数(PPI)
1230 - 1月Challenger美国企业计划裁员人数
1330 - 美国1月28日当周初请失业金人数
1330 - 美国第四季非农生产率和单位劳工成本初值
1400 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说
1400 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受记者联合采访
1445 - 全美采购经理人协会-纽约(NAPM-纽约)1月企业活动指数.
1500 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词
2130 - 美联储公布一周资产负债表
-- - 美国1月ICSC连锁店销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。