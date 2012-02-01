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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 07:17 BJT

全球外汇市场2月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月1日(三)

2350 - 日本1月货币基础

2350 - 日本上周资本流动数据

2月2日(四)

-- - 日本央行副总裁山口广秀发表演讲

-- - 德国总理梅克尔会见中国总理温家宝

0030 - 澳洲12月建筑许可终值/民间建筑许可

0030 - 澳洲12月商品/服务贸易收支及进出口

0700 - 瑞士12月贸易收支

-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧洲议会迷你会程中发表演说

0930 - 英国1月MARKIT/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

1000 - 欧元区12月生产者物价指数(PPI)

1230 - 1月Challenger美国企业计划裁员人数

1330 - 美国1月28日当周初请失业金人数

1330 - 美国第四季非农生产率和单位劳工成本初值

1400 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说

1400 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受记者联合采访

1445 - 全美采购经理人协会-纽约(NAPM-纽约)1月企业活动指数.

1500 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词

2130 - 美联储公布一周资产负债表

-- - 美国1月ICSC连锁店销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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