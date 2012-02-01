〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至逾25年低点,需求低迷

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透伦敦2月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跌至逾25年低点,因船运业务低迷且运力过剩状况持续增强,打击了信心.
波罗的海乾散货运价指数跌18点或2.65%,至662点,跌破2008年12月5日金融危机期间触及的663点,且为1986年以来最低.
"尽管中国市场人士在假期後返回,但船货活动仍迟迟未回温,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal说.
"过去几周来几乎没有订船活动,可能是租借方采取观望的态度所致.载运量持续扩增,使得运价大幅回升的时间延後."
船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.07%,平均获利降至5,327美元,为去年3月3日以来最低.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌4.14%,平均获利为5,515美元.(完)
--编译 王冠中;审校 王兴亚
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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