〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至逾25年低点,需求低迷

路透伦敦2月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跌至逾25年低点,因船运业务低迷且运力过剩状况持续增强,打击了信心.

波罗的海乾散货运价指数跌18点或2.65%,至662点,跌破2008年12月5日金融危机期间触及的663点,且为1986年以来最低.

"尽管中国市场人士在假期後返回,但船货活动仍迟迟未回温,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal说.

"过去几周来几乎没有订船活动,可能是租借方采取观望的态度所致.载运量持续扩增,使得运价大幅回升的时间延後."

船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.07%,平均获利降至5,327美元,为去年3月3日以来最低.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌4.14%,平均获利为5,515美元.(完)