《中国报摘》--中国证券报2月2日

* 头版头条:

--国务院确定进一步支持小微企业发展四项政策措施,支持小型微型企业上市融资.

* 其他:

--据透露,深圳将争取国家支持在前海新区开展以跨境人民币业务为重点的金融创新合作,支持设立前海银行、商品期货交易所、保险交易所等.

--证监会首次对外公开首次公开发行(IPO)审核工作流程及申报企业在审情况.截至1月31日,共有515家企业处於初审、落实反馈意见、已经预披露和中止审查状态,其中不少为城市商业银行.

--财政部日前下发通知称,2012年1月1日-2014年12月31日,对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地,按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税.

--中国船舶工业行业协会的数据显示,2011年全国新承接船舶订单量3,622万载重吨,同比下降51.9%.面对新接订单减半的局面,因缺少订单而陷入开工不足的企业会越来越多.

--据悉,首批第三方基金销售机构获批在即.业内人士表示,如果顺利,首批机构最快可能於本月获得基金销售业务资格.好买、诺亚正行、东方财富网等申请机构有望拔得头筹.但是牌照是按批次发放还是一家一家发放,目前还不确定.

--新华保险(601336.SS)公告称,2012年公司将发行总额不超过100亿元的次级定期债务,以提升公司偿付能力充足率,期限为5年以上.此外,公司还拟发行总额不超过50亿元的债务融资工具,以提升公司偿付能力充足率,期限在10年以上.

--吉恩镍业(600432.SS)公告称,公司对非公开发行A股股票的发行价格、发行数量进行调整.其中,发行价格由不低於20.36元人民币/股调整为11.90元/股;发行数量调整为不超过5.05亿股.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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