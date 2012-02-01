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货币新闻 | 2012年 2月 2日 星期四 07:39 BJT

〔日本个股〕尔必达记忆体全年或录得1,200亿日圆净亏损--NHK

路透东京2月2日电---据日本放送协会(NHK)报导,日本尔必达记忆体6665.T截至3月的财年全年或将录得1,200亿日圆(16亿美元)净亏损.

尔必达记忆体是日本在动态随机存取记忆体(DRAM)市场上仅存的企业,该公司目前正面临价格下跌,以及市场份额丧失给资金实力更雄厚的韩国竞争对手等问题,正竭力寻求出路存活下来.

该公司将在周四公布截至12月的九个月业绩.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

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