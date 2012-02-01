〔加拿大汇市〕加元兑美元保持在平价上方,因全球风险胃纳上升

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透多伦多2月1日电---加元兑美元周三保持在平价上方,因美国、中国和德国制造业数据向好,刺激全球风险胃纳上升.
在美国供应管理协会(ISM)公布1月制造业指数升至七个月最高後,加元兑美元一度升至三个月高点0.9964加元.
美国数据推动了中国制造业采购经理人指数(PMI)持续好转引发的大宗商品涨势.此外,欧元区制造业PMI也在回升,受德国四个月来首次显示产业扩张的提振.
"中国数据令一些人更加放心,中国经济将实现软着陆.作为商品消费大国,中国的形势对加元影响很大,"加拿大帝国商业银行(CIBC)全球市场首席经济学家Avery Shenfeld说.
加元兑美元收报0.9991加元,或1.0009美元,略高於周二收盘的1.0028加元,或0.9972美元.1月加元升约1.7%,为去年10月以来首次单月走高.
但分析师表示,加元兑美元在平价上方会遇到阻力,因美元疲软引发买盘.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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