〔加拿大汇市〕加元兑美元保持在平价上方,因全球风险胃纳上升

路透多伦多2月1日电---加元兑美元周三保持在平价上方,因美国、中国和德国制造业数据向好,刺激全球风险胃纳上升.

在美国供应管理协会(ISM)公布1月制造业指数升至七个月最高後,加元兑美元一度升至三个月高点0.9964加元.

美国数据推动了中国制造业采购经理人指数(PMI)持续好转引发的大宗商品涨势.此外,欧元区制造业PMI也在回升,受德国四个月来首次显示产业扩张的提振.

"中国数据令一些人更加放心,中国经济将实现软着陆.作为商品消费大国,中国的形势对加元影响很大,"加拿大帝国商业银行(CIBC)全球市场首席经济学家Avery Shenfeld说.

加元兑美元收报0.9991加元,或1.0009美元,略高於周二收盘的1.0028加元,或0.9972美元.1月加元升约1.7%,为去年10月以来首次单月走高.

但分析师表示,加元兑美元在平价上方会遇到阻力,因美元疲软引发买盘.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]