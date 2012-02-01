〔货币市场〕欧洲央行资金缓解银行间市场压力,但银行依赖性令人担忧

路透纽约/伦敦2月1日电---欧洲央行流动性帮助缓解了银行间市场的资金压力,提高了风险承受意愿,但分析师开始注意银行体系过於依赖廉价央行资金的危险.

自欧洲央行12月向金融体系挹注流动性以来,三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)与隔夜指数互换利率之差就开始缩窄,预计还将进一步收窄,因该央行本月将提供新一轮三年期贷款.

三个月美元LiborUSD3MFSR=周三定盘价报0.5371%,连续第九个交易日下跌,脱离1月初触及的18个月高位0.5825%.

Legg Mason Global Asset Allocation投资组合经理Legg Mason称:"目前情况是风险溢价开始稍稍下滑."

然而,有人担心欧元区银行业可能过於安逸,欧洲央行或将很难给银行断奶.

"人们担心的是,这是暂时性的救命之举,还是长期难以扭转的举措?"Rabobank资深固定收益策略师Richard McGuire说道.

三个月欧元LiborEUR3MFSR=触及2011年3月来最低1.04943%,即便如此,交易商称银行仍彼此惜贷.

欧洲央行12月向银行提供近5,000亿欧元三年期贷款,令三个月LiborEUR3MFSR=与欧元无担保之加权平均隔夜利率EUREON3M=之差自12月来收窄逾20个基点,目前报69个基点,持平於上日.

FxPro首席分析师Simon Smith预计,本月欧洲央行完成第二轮三年期注资後,该利差还将进一步缩窄20个基点.

路透调查显示,第二轮操作中,欧洲央行料将提供3,250亿欧元三年期贷款.

欧洲央行长期再融资操作,令欧元区银行以相对较低的利率从欧洲央行贷款,再买入高收益债券从中获利,但同时也增加了这些银行在二线国家公债上的敞口.

"现在,这些三年期资金帮助了利差交易,所以银行大量吃进各种低於三年期的公债,并借助欧洲央行融资."一名交易商称,"短期内这样很棒...但三年後欧洲央行停止此类资金供应後,又会怎样呢?"(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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