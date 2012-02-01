欧洲经济指标预测--2月2日-2月9日****

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透2月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
2月1日-2月3日
0800 英国Halifax房价指数 1月 -- -0.9%
三个月Halifax房价指数 -- -1.3%
2月2日(四)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差30.01
0930 英国建筑业PMI 1月 52.6 53.2
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +4.3% +5.3%
2月3日(五)
0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 45.1 44.5
0848 法国Markit服务业PMI 1月 51.7 51.7
综合PMI -- 50.9
0853 德国Markit服务业PMI 1月 54.5 54.5
0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 50.5 50.5
综合PMI 50.4 50.4
0928 英国CIPS服务业PMI 1月 53.5 54.0
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
HICP(较前月) -1.8% +0.3%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.8%
(较上年同期) -1.3% -2.5%
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 负21.1
1100 德国工业订单(较前月) 12月 -- -4.8%
2月7日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.20%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差44
进口(亿欧元) -- 418
出口(亿欧元) -- 374
1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -- -0.6%
2月8日(三)
0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 -- 3.3%
经季节调整失业率 -- 3.1%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差151
出口(较前月) -- +2.5%
进口(较前月) -- -0.4%
0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字972
2月9日-2月15日
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 -- 持平
(较上年同期) -- +3.0%
2月9日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负24
0930 英国工业生产(较前月) 12月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -3.1%
制造业产出(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.6%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 12月 -- 逆差86.4
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差50.2
1200 英国央行量化宽松总量(亿英镑) 2月 3,250 2,750
利率决定 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定 2月 1.00% 1.00% (完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
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