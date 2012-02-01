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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 07:40 BJT

《中国报摘》--金融时报2月2日

* 头版头条:

--2012年中央一号文件公布,把农业科技摆上更加突出位置,全文约10,500字,共分六个部分23条,包括加大投入强度和工作力度,持续推动农业稳定发展;依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设;提升农业技术推广能力.

* 其他:

--人民银行营业管理部1月31日发布的最新数据显示,截止2011年12月末,北京市保障性住房开发贷款比年初增加189.7亿元人民币,新增额占全部住房开发贷款新增额的82.6%,意味着八成房地产开发贷款投向保障性住房建设.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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