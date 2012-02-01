《中国报摘》--金融时报2月2日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 头版头条:
--2012年中央一号文件公布,把农业科技摆上更加突出位置,全文约10,500字,共分六个部分23条,包括加大投入强度和工作力度,持续推动农业稳定发展;依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设;提升农业技术推广能力.
* 其他:
--人民银行营业管理部1月31日发布的最新数据显示,截止2011年12月末,北京市保障性住房开发贷款比年初增加189.7亿元人民币,新增额占全部住房开发贷款新增额的82.6%,意味着八成房地产开发贷款投向保障性住房建设.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。