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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 07:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 73.89 +3.62 +5.15 6366546

搜狐 (SOHU.O) 60.79 +1.18 +1.98 1993792

网易 (NTES.O) 49.29 +1.48 +3.10 620397

百度 (BIDU.O) 127.73 +0.21 +0.16 5824540

亚信科技 ASIA.O 12.00 +0.29 +2.48 1110221

侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.01 -0.67 150944

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.19 +0.11 +0.78 1649497

联电 (UMC.N) 2.67 -0.04 -1.48 1024823

日月光 (ASX.N) 5.26 -0.01 -0.19 691576

矽品精密 (SPIL.O) 5.72 +0.07 +1.24 2798517

和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.08 +7.21 262762

友达 (AUO.N) 5.43 +0.16 +3.04 506454

中华电信 (CHT.N) 32.40 -0.01 -0.03 84098

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.48 +0.78 +1.87 877757

香港

中国移动 (CHL.N) 51.45 +0.37 +0.72 219452

中国联通 (CHU.N) 18.74 +0.27 +1.46 148298

中国电信 (CHA.N) 56.76 +0.67 +1.19 29844

中芯国际 (SMI.N) 2.70 +0.12 +4.65 76516

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.25 +0.17 +5.52 3820

(完)

--整理 徐文焰

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