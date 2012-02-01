《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月1日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 73.89 +3.62 +5.15 6366546
搜狐 (SOHU.O) 60.79 +1.18 +1.98 1993792
网易 (NTES.O) 49.29 +1.48 +3.10 620397
百度 (BIDU.O) 127.73 +0.21 +0.16 5824540
亚信科技 ASIA.O 12.00 +0.29 +2.48 1110221
侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.01 -0.67 150944
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.19 +0.11 +0.78 1649497
联电 (UMC.N) 2.67 -0.04 -1.48 1024823
日月光 (ASX.N) 5.26 -0.01 -0.19 691576
矽品精密 (SPIL.O) 5.72 +0.07 +1.24 2798517
和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.08 +7.21 262762
友达 (AUO.N) 5.43 +0.16 +3.04 506454
中华电信 (CHT.N) 32.40 -0.01 -0.03 84098
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.48 +0.78 +1.87 877757
香港
中国移动 (CHL.N) 51.45 +0.37 +0.72 219452
中国联通 (CHU.N) 18.74 +0.27 +1.46 148298
中国电信 (CHA.N) 56.76 +0.67 +1.19 29844
中芯国际 (SMI.N) 2.70 +0.12 +4.65 76516
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.25 +0.17 +5.52 3820
(完)
--整理 徐文焰
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。