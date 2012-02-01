澳新经济指标预测--2月2日-2月9日****

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透2月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周-----------------------------------
2月2日(四)
0030 澳洲建筑许可 12月终值 +2.0% +8.4%
民间建筑许可 -- +4.8%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差12.00 顺差13.80
进口(较前月) -- 持平
出口(较前月) -- 持平
2月3日(五)
暂无主要经济指标公布.
2月5-6日
2330 澳洲TD-MI基础通胀指标 1月 -- +0.5%
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月6日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%
报纸招聘广告 -- +3.5%
0030 澳洲零售销售(较前月) 12月终值 持平
(较前季) 第四季终值 +0.6%
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 +0.5% +1.3%
雇佣职位(较前季) 持平 +0.7%
受薪工时(较前季) +0.15% 持平
2月7日(二)
0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 4.25%
2月8日(三)
2145 新西兰HLFS失业率 第四季 +6.5% 6.6%
就业人数(较前季) +0.4% +0.2%
就业参与率 68.5% 68.4%
2月9-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1% (完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。