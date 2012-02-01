〔香港新股〕中铝国际工程约5亿美元IPO预计3月或4月进行--IFR

路透2月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，摩根士丹利(MS.N)已获委任加入中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)，一起负责承销中铝国际工程约5亿美元的香港上市交易。

中铝国际工程是中国铝业公司的子公司，其姊妹公司包括上市公司中国铝业(2600.HK)(601600.SS)。是次交易预计将於3月或4月进行。

除此之外，IFR早前报导，中铝公司还计划分拆公司在秘鲁的铜矿资产在香港上市，募集资金10亿美元。消息人士称该交易将在今年第三季度启动。法巴、中金和摩根士丹利主承销。(完)

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