〔香港新股〕中铝国际工程约5亿美元IPO预计3月或4月进行--IFR

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透2月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，摩根士丹利(MS.N)已获委任加入中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)，一起负责承销中铝国际工程约5亿美元的香港上市交易。
中铝国际工程是中国铝业公司的子公司，其姊妹公司包括上市公司中国铝业(2600.HK)(601600.SS)。是次交易预计将於3月或4月进行。
除此之外，IFR早前报导，中铝公司还计划分拆公司在秘鲁的铜矿资产在香港上市，募集资金10亿美元。消息人士称该交易将在今年第三季度启动。法巴、中金和摩根士丹利主承销。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
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