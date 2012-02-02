〔金砖国家〕2月1日股汇市收盘纵览

路透2月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月1日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.03%,报1,029.85点.

中国股市:收挫逾1%.当日公布的中国1月PMI数据虽弱势回暖,但对大盘提振作用有限;午後受水泥股等板块拖累,股指更加速扩大跌幅.分析师称,市场观望气氛渐浓,短线仍将围绕2,300点震荡.沪综指.SSEC收报2,268.080点,跌24.530点,或1.07%.今日沪市A股成交额为484亿元人民币,上日为437亿元.[.SSCN]

香港股市:收低,受中资银行股走疲拖累.此前内地媒体引述的中国1月新增贷款不及媒体先前所报规模.不过股指跌幅有限,交投陷於近期区间.恒生指数.HSI收低0.28%至20,333.37点.恒生国企指数.HSCE收低0.4%至11,253.8点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS续收涨.在中间价方向指引作用并不明显的情况下,银行结售汇客盘因素仍左右汇价.交易员认为,中国经济虽有所放缓,但与其他主要国家相比仍属强劲,而且硬着陆的可能性甚微,因此未来人民币仍有一定走升空间.不过,目前对人民币汇率接近均衡水平的看法渐增,因此今年料难出现以往强劲的单边升值走势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3237元.[ID:nCN1363690][CNY/CN]

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印度股市:尾盘反弹并创12周来最高收位,因金属生产商和汽车制造类股跳涨,但由於股指今年迄今已上涨近12%,故投资者怀疑此涨势能否持续.指标BSE指数.BSESN连续第二个交易日上涨,并收高0.62%,报17,300.58点,为11月9日来最高收位.19支成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比触及近三个月高位,收复稍早的全部失地,受助于美元大量流入、当地股市上涨及欧元反弹.卢比兑美元INR=D2收报49.2650/2750,较周二收盘的49.44/45上涨0.4%,盘中低见49.66.卢比亦曾触及49.2350,为11月8日来最高.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,599.560点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.14%,报864.00点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.17%,报30.2250卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.44%,报39.8025卢布.

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巴西股市:拉美股市升至六个月高点,因有调查显示中国和美国制造业领域呈现增长,缓解了对全球经济下滑的忧虑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.37%,报64,567.18点.[ID:nL2E8D1L1V]

巴西汇市:巴西雷亚尔飙升至三个月高位,未来或进一步上扬,之前石油巨头Petrobras抛售70亿美元计价的债券,引发对大量资金回流国内的预期.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨0.74%,报1.7334,收在10月底以来最强劲水准.[ID:nL2E8D1IAZ]

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南非股市:收在纪录新高,上涨逾1%,因企业业绩乐观及中国经济数据良好扶助提振资源类股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高1.1%,报30,518.66点,创2008年5月来最高收位.综合指数.JALSH收高1.03%,报334,139.52点,收在17年高位,且是自今年以来的第七次创纪录收盘高点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元飙升逾2%,触及近五个月高位,追随欧元涨势,因市场对於希腊债务危机或达成解决方案的预期扶助提振全球市场的风险偏好.南非兰特兑美元ZAR=D3盘中触及日高7.6575,为去年9月20日来最强劲水准,收报7.6555.[ZAR/](完)