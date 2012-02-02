《中国报摘》--其他报纸重要消息2月2日(I)

**上海证券报**

--据了解,1月个别银行出现突击放款情况,但总体保持平稳.业内人士预计,2012年首月新增贷款仍保持万亿元规模,与往年情况类似.

--证监会日前核准广汽集团换股吸收合并广汽长丰申请.据透露,今後非上市公司换股吸并A股上市公司并在A股上市的申请,凡换股吸并配套融资额不超过交易金额25%的,均由证监会上市部单独审核;超过的则由证监会发行部单独审核.

--据透露,国务院对国际互联网协议第6版(IPv6)进行商用部署,未来几年国家在IPv6相关领域的投资有望达到数百亿,投资对象包括运营商、专网、应用等核心环节,最终把整个产业链撬动起来,带动上万亿的投资和消费增长.

--据悉,北京市可能在2013年正式启动国内碳交易,2015年碳交易有望在全国铺开.国家发改委此前宣布将在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东及深圳开展碳排放权交易试点.

**人民日报**

--据中国驻埃及大使馆2月1日证实,在埃及西奈半岛被当地贝都因人扣押的24名中国技术工人和1名翻译当天凌晨顺利获释.

--对近日叙利亚安全局势动荡加剧,商务部发布信息,提醒对外投资合作企业暂勿前往叙利亚,并提醒在叙中资企业机构加强安全防范,尽快撤出武装冲突地区.

--广西河池市委副书记秦斌表示,违法排污致龙江河镉污染的嫌疑对象目前已锁定为广西金河矿业股份有限公司和金城江鸿泉立德粉材料厂这两家企业.河池市下一步的工作重心,第一是查处,第二是整治,第三是生态恢复.

--从中国物流与采购联合会获悉,2011年,中国社会物流总需求增速虽然趋缓,但物流专业化、社会化进程在结构调整中明显加快.预计全年社会物流总额可达160万亿元人民币,物流业增加值约为3万亿元,同比分别增长12%和14%.

--中国黄金协会最新统计数据显示,2011年中国黄金产量达到360.957吨,比上年增加20.081吨,增幅5.89%,再创历史新高,连续五年居世界第一.

**第一财经日报**

--继广东、广西宣布实施天然气价格改革试点後,北京市天然气价格改革政策也初露端倪.春节过後,北京公布"十二五"(2011-2015年)燃气专项规划,宣布将推行天然气季节性差价、峰谷差价和可中断气价等差别性气价政策.

--国家电监会下发通知,同意在江苏省开展电力直接交易试点,批复8家电力用户与8家发电企业开展电力直接交易试点,直接交易价格由交易双方协商确定.电监局相关人士称,继江苏直购电试点改革後,广东将在深圳开展输配电成本分离核算试点,将电力改革深入推进.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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