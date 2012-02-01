〔离岸人民币〕日本日立金融拟发行首支点心债,近期将进行推介--IFR

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透2月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本大型金融服务业者日立金融已聘请汇丰银行经办其首支点心债发行事宜。
固定收益投资者推介会将陆续于香港（2月6日）和新加坡（2月7日）展开，并将根据市况决定是否随後发行离岸人民币债券。
日立金融拥有A-（标普）评级，是日立集团的一部分,也将是继欧力士後另一家进入该市场的日本金融企业。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
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