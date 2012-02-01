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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 07:56 BJT

〔离岸人民币〕日本日立金融拟发行首支点心债,近期将进行推介--IFR

路透2月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本大型金融服务业者日立金融已聘请汇丰银行经办其首支点心债发行事宜。

固定收益投资者推介会将陆续于香港（2月6日）和新加坡（2月7日）展开，并将根据市况决定是否随後发行离岸人民币债券。

日立金融拥有A-（标普）评级，是日立集团的一部分,也将是继欧力士後另一家进入该市场的日本金融企业。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 林高丽; 审校 黄凯

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