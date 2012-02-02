《热点透视》Facebook不会因上市而有重大转变

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran/Rob Cox 编译 程琳

路透纽约2月1日电---50多亿美元首次公开发行(IPO)不会让Facebook的状况发生重大改变.上市通常会给公司带来很多变化.但是一项项看过去,显然这家社交网络公司早已发生了这些变化.Facebook於周三晚间向监管部门提出外界期待已久的上市申请.

首先,考虑一下筹资问题.扎克伯格(Mark Zuckerberg)於2004年创立并领导的Facebook不曾为融资烦恼过.该公司已经从诸如矽谷风险投资家、高盛(GS.N)和微软(MSFT.O)等处筹措到20多亿美元.无论如何,Facebook并不需要为拓展业务筹资,因为从2009年起该公司就一直有正的现金流入.公司去年新增现金15亿美元,较投资规模多出一倍有余.

诚然,上市将令现有投资者和雇员更容易套现,他们当中有人参与了此次IPO售股.但Facebook在SecondMarket等暗盘市场已经活跃交易了一段时间.三年前俄罗斯投资基金DST直接从Facebook员工手中购买1亿美元股票,也已让员工套现.

上市常能提升一家公司的形象,并能使股东成为忠实客户,反之亦然.但Facebook每月在全球拥有8.45亿用户,以它为题材的影片也获奥斯卡奖提名.很难想象在证交所挂牌怎样能使早已蜚声海内外的Facebook更有名气.

另一项重大转变应该是透明度.当然,Facebook将必须披露季度财报和其他所有监管机构要求的材料,这都是不曾公开过的.但该公司已经拥有大约1,200名股东,并向他们披露财务信息.况且,扎克伯格会定期召开员工会议,当面讨论有关公司财务状况的问题.所以,管理层对受到投资者审视的情况并不陌生.

甚至也不太可能出现高层突然必须更仔细听取外部股东意见的情况.Facebook在此次IPO中出售的股份占总股本比例很低,扎克伯格将保留多数有投票权的控股权,因他与另几名内部人士所持特殊股份,每一股都代表10票,还有投资者将投票权让予扎克伯格.

Facebook上市案或将成为几年来最大规模的IPO之一,但这并不表示情况会因此发生很大变化.公司仍将由那名27岁的年轻人掌控,可能只不过是从最公开的私人公司,转变成最私人的上市公司之一.(完)