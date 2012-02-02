〔中国证券〕超500家企业上报IPO申请,城商行农商行扎堆出现

路透上海2月2日电---中国证监会网站周三稍晚公开披露拟首次公开发行(IPO)A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.

证监会自周三起首次对社会公布发行股票的审核工作流程、在审企业基本信息等,今後将每周公布在审企业信息.本次公布的信息显示,目前有295家企业申请在上证所和深圳中小板IPO,220家企业申请在深圳创业板上市.

在上报IPO申请的14家地方商业银行中,江苏常熟农村商业银行、盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、上海银行、贵阳银行处於初审状态,杭州银行、重庆市商业银行、江苏张家港农村商业银行、东莞银行、江苏吴江农村商业银行、江苏江阴农村商业银行已进入落实反馈意见阶段.

证监会指出,A股IPO审核流程包括受理材料後,召开见面会和反馈会,企业落实反馈意见;之後预先报露上市资料,证监会召开初审会,大概一个月後召开发审会;在发审会及会後审核事项通过後,证监会最终核准发行.

目前国内工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行及主要的全国性股份制商业银行均已实现上市,地方性银行仅北京银行(601169.SS)、宁波银行(002142.SZ)等少数几家.证监会这次公布信息预示,未来地方性银行的上市将会蜂涌而出.

金融企业中,中海信托和国信证券亦出现在已上报IPO申请企业名单中,目前分别处於初审和落实反馈意见阶段,拟分别在上海和深圳证交所上市.

另外,中节能风力发电、大连万达商业地产、春秋航空、中国铁路物资、上海相宜本草化妆品、中国邮政速递等国内知名企业亦名列在已上报IPO申请企业名单中.

拟发行不超过10亿A股的中国建材(3323.HK)亦已提交上市申请,由中金公司、摩根士丹利华鑫证券担任主承销商,处於初审阶段.(完)