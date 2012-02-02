《全球主要国家债券发行预告》--2月2日-2月9日

路透2月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/2 0130 日本 10年期公债
2/2 英国 12.5亿英镑 2029年到期、票息为0.125%的通膨保值公债
2/2 法国 65-80亿欧元 2018年10月25日到期、票息为4.25%的七年期OAT公债;
2020年10月25日到期、票息为2.50%的八年期OAT公债;
2022年4月25日到期、票息为3.0%的10年期OAT公债
2/2 0730 西班牙 35-45亿欧元 2015年7月30日到期、票息为4.0%的公债;
2016年10月31日到期、票息为4.25%的公债;
2017年1月31日到期、票息为3.8%的债券
2/3 英国 国库券
2/6 1630 美国 13周期国库券;
26周期国库券
2/6 法国 BTF国库券
2/7 0120 日本 六个月期贴现国库券
2/7 1630 美国 四周期国库券;
52周期国库券
2/7 1800 美国 三年期公债
2/7 英国 票息1.75%、2017年到期公债
2/7 希腊 六个月期国库券
2/8 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/8 加拿大 两年期公债
2/8 1800 美国 10年期公债
2/8 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期、票息为0.75%的五年期公债
2/9 0130 日本 40年期公债
2/9 1800 美国 30年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
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