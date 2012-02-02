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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 08:59 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月2日-2月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月2日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)会议(至2月3日).

华盛顿--美国参议院银行业委员会预计就立法进行投票,其中包括对伊朗实施更多经济制裁的措施.

哥本哈根--欧盟负责竞争事务的部长级官员召开会议(非正式,为期两天).

北京--德国总理梅克尔与中国国务院总理温家宝会面.

突尼斯(突尼西亚)--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问突尼斯(至2月3日).

印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在一次会议上发表演说.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策和审批通胀报告召开委员会会议.

基希讷乌--摩尔多瓦央行公布通胀报告.

萨格勒布--世界银行就克罗地亚召开简报会(1100).

布拉格--捷克央行管理委员会召开利率会议.料将於1200 GMT公布声明,1330 GMT召开新闻发布会.

2月3日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)会议(最後一日).

曼谷--泰国央行公布通胀季报.

孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在汇丰印度投资者会议上进行主旨演讲(0300).

哥本哈根--欧盟负责竞争事务的部长级官员召开会议(非正式,最後一天).

利雅德--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出访沙特阿拉伯(至2月4日).

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录(1500).

2月4日(六)

北京--德国总理梅克尔访华(最後一天).

利雅德--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问沙特阿拉伯(最後一天).

香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参与国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).

2月6日(一)

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).

维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).

2月7日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)科威特会议(至2月9日).

维也纳--第20届欧洲安全与合作组织(OSCE)经济和环境论坛第一次准备会议(最後一天).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月8日)

2月8日(三)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(最後一天).

2月9日(四)

雅加达--印尼央行举行理事会议.

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议.

科伦坡--斯里兰卡央行召开货币政策会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

马普托--莫桑比克央行召开货币政策委员会会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布1月货币报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

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美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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