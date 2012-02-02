《中国重要政经日程》--2月2日

=============================今日重要政经日程==========================
2/2(四)
--10时,国新办发布会,介绍加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的有关情况.
=============================近日重要政经日程==========================
2/4(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
2/13(一)
--中国经济50人论坛2012年年会在北京举行.
2/16(四)
--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.
2/23(四)
--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
2/25(六)
--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
2/29(三)
*--2012TOPCFO国际财务管理峰会在上海举行.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
3/3(六)
*--全国政协十一届五次会议在北京开幕.
3/5(一)
*--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷