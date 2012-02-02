《全球重要经济事件一览表》--2月2日-2月9日

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2月2日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)协调人会议(至2月3日).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词.(1500)
华盛顿--美国参议院金融委员会就向伊朗实施更多经济制裁的法案举行投票.
哥本哈根--欧盟竞争力部长会议(非正式)(第二天).
北京--德国总理梅克尔会晤中国总理温家宝.
日本高松--日本央行副总裁山口广秀面对香川县商界领袖发表讲话(0130).
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说.(1400)
突尼斯--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问突尼斯(最後一日).
海牙--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)访问荷兰.
德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话(2月3日0015).
2月3日(五)
墨西哥城--G20会议(最後一日).
哥本哈根--欧盟竞争力部长会议(非正式)(最後一天).
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0430).
利雅得--IMF总裁拉加德访问沙特(沙乌地)阿拉伯(至2月4日).
斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).
2月4日(六)
北京--德国总理梅克尔访问中国(最後一日).
利雅得--IMF总裁拉加德访问沙特阿拉伯(最後一天).
香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).
2月6日(一)
布加勒斯特--IMF代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).
东京--日本央行理事雨宫正佳在日本野村总合研究所举办的研讨会上讲话(0400).
阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在一个学生活动中答问(1400).
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国通胀目标"在芝加哥联合俱乐部讲话(1355).
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"经济和货币政策展望--环视全球"为题,在国际金融协会(IIF)讲话(1715).
2月7日(二)
柏林--德国总理梅克尔就欧洲的未来发表讲话(1800).
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛的第一次预备会议(最後一天).
悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.
日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.
多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
2月8日(三)
东京--日本央行副总裁西村清彦在OECD和亚洲开发银行研究所主办的圆桌论坛"亚洲资本市场改革"中发表演说.(0400)
伦敦--英国央行举行货币政策会议.(至2月9日)
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
加州圣拉蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Bishop Ranch论坛发表演说,主题为"美联储及经济复苏".(1540)
2月9日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後公布利率决议并召开新闻发布会(1330).
伦敦--英国央行公布货币政策决议(1200).
华盛顿--美国总统奥巴马会见意大利总理蒙堤,并讨论如何解决已对意大利和其它欧元地区构成威胁的债务危机.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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