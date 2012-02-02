《热点透视》Facebook IPO承销商名单出炉,让华尔街投行立分高下

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 郑茵

路透纽约2月1日电---摩根士丹利(MS.N)终於战胜华尔街群雄,抢到了Facebook首次公开发行(IPO)主承销商的位子.这家估值达千亿美元的社交网络公司提交的招股说明书证实,摩根士丹利的宿敌高盛(GS.N)棋差一着,没能在这场差不多是30年来最受期待的招股盛宴中坐上承销商头把交椅.在之前搞砸了对Facebook的一笔投资交易後,高盛此番遭逢败绩,不过其仍与摩根大通(JPM.N),美国银行美林(BAC.N),巴克莱(BARC.L)和Allen & Co同列承销商名单.更丢脸的要数那些连承销商名单都没有进的投行.

其中之一便是瑞士信贷CSGN.VX,即使是科技业王牌投行专家Frank Quattrone离开之後,瑞士信贷在美国矽谷仍算得上实力雄厚.举例来说,去年瑞士信贷还是Groupon(GRPN.O)招股的主承销商之一.德意志银行(DBKGn.DE)也是一样难觅踪影,尽管在1990年代也曾因为拥有Quattrone这张王牌而受益,而且德银买下的Alex Brown曾被誉为主导科技领域投行业务和新兴成长企业融资的"四骑士(four horsemen)"之一.

但是最醒目的缺席者是花旗(C.N).这家曾被救援的银行业巨无霸一段时间以来难以在西海岸地区重振声威,因此认为它能在Facebook交易中分得一杯羹的预期或许本来就低.但无论如何,这肯定是一件让人失望的事情,尤其是这宗IPO还关系到一些从该银行出去的人士.曾是花旗创投部门投资高手的Arthur Patterson和Jim Swartz共同创办了Accel Partners,他们投资在Facebook的将近1,300万美元有可能变成90亿美元.

从根本上说,Facebook圈定的承销商名单反映了一定的华尔街实际情况.瑞士信贷,德意志银行和花旗在美国股票承销业务的成绩一直位居下游.花旗去年全部股票承销收入只有6.72亿美元,比同行水平低了三成左右.

即使是二线投行,也仍然有赚钱机会--每家都有可能在日後被增补进承销商名单.然而他们在二线名单呆的时间越久,就越没法被人看成是华尔街上的成功投行,至少在承销股票方面.而且,如果搭不上Facebook这艘顺风船,无论是网上社交还是在金融圈里,想要混好都会更加不易.(完)