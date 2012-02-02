〔中国票据市场〕转贴利率下行,因收票空间得以释放及降存准预期重燃

路透上海2月2日电---中国票据市场转贴利率周四下行.月初新的信贷额度得以释放,而1月信贷投放可能低於预期,扩大了收票空间.同时,调降存款准备金率的预期重燃,亦支撑买气.
"月初释放新的额度.而且一月份信贷投放可能不如预期理想,也是刺激性因素."华东一银行交易员表示.
近期降准预期再起.该交易员指出,动用存准率是大概率事件,毕竟逆回购对资金面不具备根本性的缓解作用.如果未来新增外汇占款依然偏少,还是要依靠存准率的调整来解决流动性压力.不过,调整的频率和力度恐怕不如预期.
第二期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾七成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将於2月下调一次金融机构存款准备金率,并预期未来三个月准备金率总共将调降两次.[ID:nCN1362700]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 8.3278/7.8811 8.4948/8.1389 9.7255/9.0404
上日 8.3522/7.9172 8.5191/8.1720 9.7255/9.0785
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变动 -2.44bp/-3.61bp -2.43bp/-3.31bp 0.00bp/-3.81bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价微跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2426%,较上日的6.2530%微跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.3770/3.3043 3.4134/3.3600
上日 3.3740/3.2993 3.4134/3.3600
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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