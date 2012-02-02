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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 09:18 BJT

〔中国新债〕云南世博旅游集团下周四将发行3.3亿元中票,期限三年

路透上海2月2日电---中国云南世博旅游控股集团有限公司周四公告称,将於下周四(9日)簿记建档发行
2亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 云南世博       7        3.3     3   2/9簿记建档    建设银行     AA-        2/10        2/13                 
 旅游集团                                      
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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