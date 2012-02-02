〔英国财政〕政府应针对欧元区解体等紧急情况制定短期刺激计划--IFS

路透伦敦2月1日电---英国主要财政政策智库--英国财政研究所(IFS)周三表示,财政大臣奥斯本(George Osborne)应在下个月的预算报告中公布全面的刺激计划,以应对欧元区解体等紧急情况.

IFS表示,虽然未来几年需要通过撙节来整顿英国公共财政,但由於经济很可能已进入温和衰退阶段,出台一些短期刺激措施的理由已经增强.

但IFS承认,即便只是暂时增加支出也有高风险.该机构称一旦丧失市场信任,或令英国付出高昂代价.英国在未来五年须标售7,400亿英镑公债来筹集资金并为到期债券进行再融资.

"不管奥斯本先生是否认为目前出台短期大规模财政刺激举措是否合宜,他都应该马上就如何应对会令英国经济前景大幅削弱的特殊情况,例如欧元区崩溃,作出全面规划,"IFS说.

IFS项目主管Gemma Tetlow表示,若现在澄清,就能避免以後因政策突然逆转而招致批评.

"如果情况有异,政府将做好准备并能拿出短期应对举措,这可能会让企业和民众放心,"她说.

由於英国经济在2011年第四季萎缩0.2%,围绕是否需制定短期提振措施的争论在预算报告发布前已经愈发热络.该报告将於3月21日公布.

奥斯本曾将过去几个月来英国经济的低迷表现,归咎於欧元区债务危机.政府此前表示,正针对所有可能出现的情况制定计划,但迄今为止拒绝透露任何细节.

奥斯本在去年11月宣布提高撙节力度,以实现其在五年内消除预算赤字的主要目标,因为经济前景疲弱推高借贷规模.

一名财政部发言人表示,IFS的报告支持了政府的赤字政策."IFS称...任何足以改变现状的财政刺激政策都会削弱投资者信心,因而存在推高利率的风险,"他说.(完)