〔美国金融〕债券初级交易商认为美联储重启购债计划的门槛较低

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿2月1日电---美国财政部周三称,与美国联邦储备理事会(美联储,FED)直接交易的债券初级交易商告诉财政部,他们认为美联储启动又一轮债券买进计划的门槛很低.
"目前看来,美联储似乎已经把通过对外沟通来放宽政策的选项用完了."初级交易商在与财政部关於政府举债计划的季度会议上谈到.
财政部周三公布政府季度再融资计划细节时,也公布上述会议记录.
交易商指出,尽管美联储官员对是否有必要采取新一轮量化宽松意见不一,但主席贝南克曾暗示这样做的可能性较高.
交易商称:"重要的是,贝南克在近期媒体发布会问答环节的言论,大大降低了该央行进一步实施资产购买计划的门槛."
贝南克上周明确表示,对在复苏停滞情况下扩大债券购买持开放态度.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。