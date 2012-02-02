〔美国金融〕债券初级交易商认为美联储重启购债计划的门槛较低

路透华盛顿2月1日电---美国财政部周三称,与美国联邦储备理事会(美联储,FED)直接交易的债券初级交易商告诉财政部,他们认为美联储启动又一轮债券买进计划的门槛很低.

"目前看来,美联储似乎已经把通过对外沟通来放宽政策的选项用完了."初级交易商在与财政部关於政府举债计划的季度会议上谈到.

财政部周三公布政府季度再融资计划细节时,也公布上述会议记录.

交易商指出,尽管美联储官员对是否有必要采取新一轮量化宽松意见不一,但主席贝南克曾暗示这样做的可能性较高.

交易商称:"重要的是,贝南克在近期媒体发布会问答环节的言论,大大降低了该央行进一步实施资产购买计划的门槛."

贝南克上周明确表示,对在复苏停滞情况下扩大债券购买持开放态度.(完)