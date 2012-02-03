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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:55 BJT

〔金属期市〕伦铜下跌,本周亦势将以四周来的首次收低而告终

路透新加坡2月3日电---伦铜周五下跌,因关键的美国就业数据公布前市场保持谨慎,本周伦铜可能为一个月来首次收低,因中国需求迟缓,且对於希腊债务协议拖延日久的担心令上周创四个月高点的这波涨势失去动力.

0116GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.3%,报每吨8,320美元,本周迄今已下跌2.4%.

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